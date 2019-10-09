Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на проспекте Азадлыг в Баку, попало на камеры видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, автомобиль марки Opel проехал на желтый сигнал светофора.

В этот момент для других участников движения загорелся разрешающий сигнал. Opel, чтобы пересечь перекресток, прибавил скорость, однако не успел проехать и врезался в другой автомобиль.

В результате столкновения транспортные средства были сильно деформированы.

Оотмечается, что в последнее время на этом участке дороги часто происходят аналогичные аварии. Это ДТП стало четвертым.

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