В Баку на одном и том же месте произошло четвертое ДТП - ВИДЕО
Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на проспекте Азадлыг в Баку, попало на камеры видеонаблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, автомобиль марки Opel проехал на желтый сигнал светофора.
В этот момент для других участников движения загорелся разрешающий сигнал. Opel, чтобы пересечь перекресток, прибавил скорость, однако не успел проехать и врезался в другой автомобиль.
В результате столкновения транспортные средства были сильно деформированы.
Оотмечается, что в последнее время на этом участке дороги часто происходят аналогичные аварии. Это ДТП стало четвертым.
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