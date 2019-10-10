Граждане Китая пострадали в результате ДТП в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла в Гарадагском районе, около ТЦ "Садарак".

В результате столкновения автомобилей марок Mercedes и Hyundai с тяжелыми травмами в горбольницу №1 госпитализированы граждане Китая - Йе Гиолома Йе Шиван 1978 г.р. и Дан Хиохи 1986 г.р.

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