В Шабране реконструируется автомобильная дорога Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар протяженностью 25 километров. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога реконструируется в соответствии с IV технической категорией.

В рамках проекта запланировано строительство двух однопролетных железобетонных мостов.

На завершающем этапе проекта будут установлены дорожные знаки, указатели расстояния, нанесена дорожная разметка.

Дорога охватывает девять населенных пунктов и обеспечит удобное перемещение около четырех тысяч граждан в райцентр, а оттуда в любую точку республики.

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