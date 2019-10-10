https://news.day.az/society/1164379.html В Азербайджане ремонтируется эта дорога - ФОТО
В Азербайджане ремонтируется эта дорога - ФОТО
В Шабране реконструируется автомобильная дорога Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар протяженностью 25 километров. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.
Дорога реконструируется в соответствии с IV технической категорией.
В рамках проекта запланировано строительство двух однопролетных железобетонных мостов.
На завершающем этапе проекта будут установлены дорожные знаки, указатели расстояния, нанесена дорожная разметка.
Дорога охватывает девять населенных пунктов и обеспечит удобное перемещение около четырех тысяч граждан в райцентр, а оттуда в любую точку республики.
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