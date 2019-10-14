В селе Галагях Исмаиллинского района Азербайджана, согласно госпрограмме производственного объединения (ПО) "Азеригаз" на этот год, было проведено мероприятие по случаю газификации четырех сел района. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Участниками мероприятия стали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, гендиректор "Азеригаз" Акбар Гаджиев, глава исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамет Садыгов, а также другие официальные лица и жители села.

На церемонии открытия Абдуллаев рассказал о мерах по модернизации системы газоснабжения в Азербайджане.

В частности, было сообщено о газификации 208 домов в селе Галагях, 109 - в селе Зейва, 106 - в селе Солтанкед и 91-го дома в селе Уштал. Каждый из домов обеспечен индивидуальными регуляторами подачи газа и счетчиками.

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