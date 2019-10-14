Погранотряд Государственной пограничной службы (ГПС) выявил нарушение государственной границы Азербайджана с иранской стороны неизвестным лицом на территории погранзаставы вблизи села Бала Бахманлы Физулинского района. Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Службу.

Погранзастава была поднята по команде, служебная территория полностью перекрыта, на территории проведены поисковые меры, в результате которых нарушитель был задержан.

При задержании он оказал сопротивление, нанеся ранение одному из пограничников. Военнослужащему была оказана незамедлительная помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Нарушителем оказался житель Тертерского района Ядигаров Этибар Эвез оглу (1990).

При осмотре территории были обнаружены 790 г марихуаны, 105 г героина, 100 г кристаллического наркотического вещества.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-следственные меры.

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