https://news.day.az/society/1166021.html Азербайджан направил ноту правоохранительным органам Украины
Азербайджан направил ноту правоохранительным органам Украины
Правоохранительным органам Украины направлена нота по факту убийства несколько дней назад в Киеве гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине.
Согласно информации, для поимки и привлечения к ответственности подозреваемого в совершении преступления Али Абдуллаева он объявлен в международный розыск. Посольство держит под контролем вопрос, связанный с оперативно-розыскными и другими мерами по данному делу.
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