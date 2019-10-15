Правоохранительным органам Украины направлена нота по факту убийства несколько дней назад в Киеве гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине.

Согласно информации, для поимки и привлечения к ответственности подозреваемого в совершении преступления Али Абдуллаева он объявлен в международный розыск. Посольство держит под контролем вопрос, связанный с оперативно-розыскными и другими мерами по данному делу.

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