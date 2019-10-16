В Сабаильском районном суде завершилось судебное разбирательство бывшим директором 162 школы города Баку Севиндж Аббасовой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ученицы Элины Гаджиевой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе, прошедшем под председательством судьи Азера Тагиева выступил государственный обвинитель.

Учитывая срок домашнего заключения С.Аббасовой, прокурор в своем выступлении попросил для нее наказания в виде 2,5 лет ограничения свободы. Сторона защиты же попросила для обвиняемой оправдательного приговора.

Очереной процесс назначен на 18 октября.

Отметим, что по факту самоубийства ученицы 8 класса средней школы №162 в Сабаильском районе города Баку Элины Гаджиевой (2004 г.р.), которая бросилась с третьего этажа здания учебного заведения, в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) в качестве обвиняемого лица. В ее отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Позже дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР было закрыто.

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