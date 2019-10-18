https://news.day.az/society/1167106.html Обнародован объем финансирования здравоохранения в Азербайджане в 2020 г.
Обнародован объем финансирования здравоохранения в Азербайджане в 2020 г.
В государственном бюджете Азербайджана на 2020 год на расходы здравоохранения выделено 1 369,0 миллиона манатов.
Это отражено в проекте государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год, сообщает в пятницу Trend.
В проекте отмечено, что по сравнению с 2019 годом расходы на здравоохранение увеличатся на 326,5 миллиона манатов или на 31,3 процента.
Согласно документу, доля расходов на здравоохранение в расходах госбюджета на 2020 год составит 5,1 процент, что на 1,0 процентный пункт больше, чем в 2019 году.
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