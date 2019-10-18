Из государственного бюджета 2020 года планируется выделение ЗАО "Бакинский метрополитен" субсидии в размере 40 миллионов манатов.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на государственный и сводный бюджет будущего года, передает Day.Az.

В документе также отмечается, что за отчетный период предусмотрено выделение ЗАО "Азербайджанские авиалинии" 10 миллионов манатов (для покрытия убытков от авиарейсов в Нахчыванскую АР), а ОАО "Азеркосмос" - 28 миллионов манатов.

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