Сегодня часть прибрежной полосы Каспия на территории поселка Зиря очищена от запрещенных орудий рыболовства, в том числе от синтетических сетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в акции под девизом "Говорим нет рыболовству синтетическими сетями и запрещенными орудиями" приняли участие официальные лица министерства экологии и природных ресурсов, представители Союза рыболовов-любителей и медиа.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев сообщил журналистам, что цель акции - положить конец рыболовству запрещенными средствами, повышая охрану мальков, регулярно выпускаемых в водоемы, добиться роста рыбных запасов, организовать привлечение всех слоев населения к таким мероприятиям.

"Рыболовство запрещенными средствами является вандализмом по отношению к природе. Призываю тех, кто занимается ловлей рыбы с использованием электричества, синтетическими сетями, воздержаться от этого, обращаюсь к населению, чтобы во время обнаружения таких случаев они сообщали об этом нам и правоохранительным органам", - сказал Гулиев.

Замминистра также сообщил, что известна личность людей, занимающихся браконьерством.

"В их отношении в скором времени будет возбуждено уголовное дело. Наряду с этим, проводя данную акцию, предупреждаем и других, чтобы они воздержались от подобных поступков. Если это продолжится, браконьеры будут оштрафованы на крупную сумму и правоохранительные органы возбудят в их отношении уголовное дело. Эта акция не первая и не последняя, она будет регулярной и будет продолжена на всех водоемах", - подчеркнул Гулиев.

Замминистра добавил, что такие акции проводятся не только в Баку, но и в других регионах страны.

Участвующий в акции председатель Союза рыболовов-любителей Афган Алиев сказал журналистам, что поддерживает пропаганду ловли рыбы цивилизованным способом.

"Мы против рыболовства запрещенными средствами и всегда будем участвовать в таких акциях. Поверьте, после такой пропаганды продавцы синтетических сетей уже убрали свои товары с прилавков, если мы вместе продолжим эту борьбу, то в скором времени достигнем результата", - сказал Алиев.

Участвующий в акции рыболов-любитель Рамиль Ягналиев, обратившись к лицам, занимающимся незаконной ловлей рыбы, призвал их воздержаться от этого.

"Снасти, которые мы сегодня видели на территории, - это синтетические сети, использование которых запрещено законом. Они приводят к массовой гибели рыбы. И я, в свою очередь, обращаясь к лицам, осуществляющим незаконную ловлю рыбы, хочу сказать, чтобы они, как и мы, ловили рыбу законными средствами - то есть удочкой и т.д. Мы должны защищать природу и сохранить запасы рыбы для будущих поколений", - сказал Ягналиев.

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