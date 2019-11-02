В Бардинском районе Азербайджана произошел пожар.

Об этом АПА сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций, передает Day.Az.

Согласно сообщению, в селе Моллалы Бардинского района сгорели 140 кв.м крыши и второй этаж 6-ти комнатного двухэтажного дома общей площадью 280 кв.м. Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен противопожарными подразделениями.

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