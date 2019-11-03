https://news.day.az/society/1172200.html В Баку произошел пожар
В Баку произошел пожар
В Баку зафиксирован пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, в Бинагадинском районе столицы произошло возгорание на площади 60 кв.м, где находились непригодные для использования вагоны, а также деревянные отходы.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, находящийся неподалеку жилой дом удалось уберечь от огня. Пожар успешно потушен.
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