В Баку зафиксирован пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, в Бинагадинском районе столицы произошло возгорание на площади 60 кв.м, где находились непригодные для использования вагоны, а также деревянные отходы.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, находящийся неподалеку жилой дом удалось уберечь от огня. Пожар успешно потушен.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın