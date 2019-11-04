В Шамахинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла около 18:40 на трассе Баку-Шамахы-Евлах, на территории поселка Муганлы.

Автомобиль марки ВАЗ 2107, управляемый жителем Шамахы Керимовым Эльданизом Хидаят оглу 1989 г.р., потеряв управление, перевернулся. Водитель был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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