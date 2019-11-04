Меняется график движения скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку.

Об этом передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Изменения связаны с переходом на зимний график.

Учитывая сокращение светового дня и обращения пассажиров, ЗАО обновило график движения поездов в этом направлении. График вступит в силу с 12 ноября.

Из Баку поезд отправится в 08:45 и в 13:00 прибудет в Гянджу. Поезд, вышедший из Гянджи в 17:00, прибудет в Баку в 21:15.

П. № 702 Баку-Гянджа Скоростной пассажирский П. № 701 Гянджа-Баку Время в дороге 4 часов 15 минут С 12.11.2019 Время в дороге 4 часов 15 минут Прибытие Остановка Отправка Промежуточные пункты Расстояние Код Прибытие Остановка Отправка - - 8-45 Баку 0 5700000 21-15 - - - - 8-52 Кешля 6 547001 - - 21-07 8-58 2 9-00 Баладжары 14 546808 20-58 2 21-00 - - 9-10 Абшерон 26 548004 - - 20-49 - - 9-16 Пута 33 548108 - - 20-44 - - 9-24 Гарадаг 45 548004 - - 20-37 - - 9-34 Сангачал 60 548305 - - 20-29 - - 9-39 Гобустан 69 548409 - - 20-23 - - 9-47 Главный Алят 83 548502 - - 20-15 - - 9-56 Атбулаг 96 548907 - - 20-02 - - 10-08 Пирсаат 116 549100 - - 19-44 - - 10-17 Гаджигабул 127 554202 - - 19-34 - - 10-25 Муган 139 554306 - - 19-27 - - 10-35 Гарасу 153 554310 - - 19-17 - - 10-43 Падар 165 554325 - - 19-09 - - 10-51 Сыгырлы 178 554336 - - 19-00 - - 11-07 Кюрдамир 203 554607 - - 18-44 - - 11-22 Мюсюслю 223 554700 - - 18-31 - - 11-38 Уджар 249 554908 - - 18-14 - - 11-53 Ляки 269 555008 - - 18-03 12-10 2 12-12 Евлах 294 555101 17-44 2 17-46 - - 12-20 Мингячевир 305 555703 - - 17-37 12-28 2 12-30 Гёран 319 555900 17-28 2 17-30 - - 12-38 Кюряк-чай 329 557605 - - 17-20 - - 12-47 Далимамедли 344 556000 - - 17-13 - - 12-52 Зазалы 349 556104 - - 17-09 13-00 - - Гянджа 364 556208 - - 17.00

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