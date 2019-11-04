Меняется график движения скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку.

Об этом передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Изменения связаны с переходом на зимний график.

Учитывая сокращение светового дня и обращения пассажиров, ЗАО обновило график движения поездов в этом направлении. График вступит в силу с 12 ноября.

Из Баку поезд отправится в 08:45 и в 13:00 прибудет в Гянджу. Поезд, вышедший из Гянджи в 17:00, прибудет в Баку в 21:15.

П. № 702

Баку-Гянджа

Скоростной пассажирский

П. № 701

Гянджа-Баку

Время в дороге

4 часов 15 минут

С 12.11.2019

Время в дороге

4 часов 15 минут

Прибытие

Остановка

Отправка

Промежуточные пункты

Расстояние

Код

Прибытие

Остановка

Отправка

-

-

8-45

Баку

0

5700000

21-15

-

-

-

-

8-52

Кешля

6

547001

-

-

21-07

8-58

2

9-00

Баладжары

14

546808

20-58

2

21-00

-

-

9-10

Абшерон

26

548004

-

-

20-49

-

-

9-16

Пута

33

548108

-

-

20-44

-

-

9-24

Гарадаг

45

548004

-

-

20-37

-

-

9-34

Сангачал

60

548305

-

-

20-29

-

-

9-39

Гобустан

69

548409

-

-

20-23

-

-

9-47

Главный Алят

83

548502

-

-

20-15

-

-

9-56

Атбулаг

96

548907

-

-

20-02

-

-

10-08

Пирсаат

116

549100

-

-

19-44

-

-

10-17

Гаджигабул

127

554202

-

-

19-34

-

-

10-25

Муган

139

554306

-

-

19-27

-

-

10-35

Гарасу

153

554310

-

-

19-17

-

-

10-43

Падар

165

554325

-

-

19-09

-

-

10-51

Сыгырлы

178

554336

-

-

19-00

-

-

11-07

Кюрдамир

203

554607

-

-

18-44

-

-

11-22

Мюсюслю

223

554700

-

-

18-31

-

-

11-38

Уджар

249

554908

-

-

18-14

-

-

11-53

Ляки

269

555008

-

-

18-03

12-10

2

12-12

Евлах

294

555101

17-44

2

17-46

-

-

12-20

Мингячевир

305

555703

-

-

17-37

12-28

2

12-30

Гёран

319

555900

17-28

2

17-30

-

-

12-38

Кюряк-чай

329

557605

-

-

17-20

-

-

12-47

Далимамедли

344

556000

-

-

17-13

-

-

12-52

Зазалы

349

556104

-

-

17-09

13-00

-

-

Гянджа

364

556208

-

-

17.00

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