https://news.day.az/society/1172488.html Синоптики сказали, какой будет погода в Баку в течение недели
Синоптики сказали, какой будет погода в Баку в течение недели
В течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, в утренние часы местами ожидается слабый туман. Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.
Ночью 9-12, днем 15-19 градусов тепла.
В районах Азербайджана в течение недели, в основном, будет без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный.
Ночью 5-10, днем 16-21, в горах ночью 0-4, днем 7-12 градусов тепла.
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