В направлении Сумгайыта и Абшерона не будет пробок - Заявление Госслужбы
Государственная служба автомобильного транспорта начала реализацию проектов по устранению дорожных заторов, которые образуются в часы пик в направлении Баку-Сумгайыт и Баку-Абшерон.
Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь Службы Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.
По ее словам, в первую очередь будут обновлены автобусы маршрутных линий в направлении Масазыра.
"В связи с этим перед определенными перевозчиками поставлены задачи, а на маршрутной линии 525 пущены 20 новых автобусов. С нового года предусматривается обновление автобусного парка маршрутов в данном направлении", - сказала Аллахъярова.
Она отметила, что с учетом многочисленных обращений, поступивших от пассажиров, создана мониторинговая группа.
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