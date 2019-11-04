Государственная служба автомобильного транспорта начала реализацию проектов по устранению дорожных заторов, которые образуются в часы пик в направлении Баку-Сумгайыт и Баку-Абшерон.

Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь Службы Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.

По ее словам, в первую очередь будут обновлены автобусы маршрутных линий в направлении Масазыра.

"В связи с этим перед определенными перевозчиками поставлены задачи, а на маршрутной линии 525 пущены 20 новых автобусов. С нового года предусматривается обновление автобусного парка маршрутов в данном направлении", - сказала Аллахъярова.

Она отметила, что с учетом многочисленных обращений, поступивших от пассажиров, создана мониторинговая группа.

"На основании жалоб пассажиров организована мониторинговая группа. С ее помощью будет установлено - на каких направлениях ощущается нехватка автобусов, будут исследованы проблемы такого рода. Малогабаритные транспортные средства, находящие в плохом состоянии, эксплуатируемые свыше 10 лет, будут обновлены. Новые автобусы будут более комфортными и вместительными, в них будут установлены пандусы", - сказала Нурида Аллахъярова.

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