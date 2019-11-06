https://news.day.az/society/1172950.html В этой части Баку начнется замена коммуникаций
В этой части Баку начнется замена коммуникаций
С 10 ноября, в рамках работ по реконструкции, на улице Аббасгулу Аббасзаде в Сабаильском районе Баку начнется замена коммуникаций. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.
Работы будут проводиться на отрезке улицы от пересечения с Бадамдарским шоссе до Бакинской Оксфордской школы.
Структуры, занимающиеся прокладкой коммуникационных линий, сообщили Госагентству, что работы планируется завершить в короткие сроки.
Просьба к водителям - в период проведения работ пользоваться альтернативными дорогами во избежание возникновения пробок и заторов на этой улице.
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