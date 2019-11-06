Специальный самолет службы скорой помощи с правозащитником Огтаем Гюльалыевым на борту вылетел в Стамбул, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Гюльалыев был доставлен в Международный аэропорт Гейдар Алиев из Республиканской нейрохирургической больницы.

Отметим, что лечение Огтая Гюльалыева будет продолжено в Стамбуле при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Напомним, что 29 октября около 17:20 Огтай Гюльалыев был сбит на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе Баку автомобилем марки "Hyunadi Accent" (90-PZ-543), управляемым Кенаном Абдуллаевым, сообщал ранее Trend со ссылкой на Главное управление полиции г. Баку. Водитель автомобиля доставил пострадавшего в Клинический медцентр.

Сотрудники Насиминского РУП осмотрели место происшествия и автомобиль, водитель был опрошен, проведены наркотест и тест на алкоголь. По факту следственный отдел Насиминского РУП возбудил уголовное дело по ст. 263.1 УК Азербайджана, ведется следствие.

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