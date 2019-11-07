Целый цитрусовый сад вырастил в своем дворе 64-летний житель Мингячевира. Более двадцати лет Вели Гачаев занимается любимым хобби - на его участке растут апельсины, лимоны, фейхоа, мандарины. И благодаря этим фруктам, которые пользуются популярностью не только у соседей, но и жителей ближайших регионов, он может прокормить свою семью, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

По профессии Гачаев - водитель. После работы, поздними вечерами, под светом прожекторов на протяжении долгих лет он высаживал первые деревья своего будущего сада.

"Интерес к садоводству у меня был еще с юношества, но активно им я занимаюсь последние 20 лет. Так как территория сада маленькая, я решил, что буду сажать только особые фрукты, поэтому и привез сюда цитрусовые из Лянкярана", - рассказал садовод.

Итогом пятилетней кропотливой работы стало то, что Гачаев с каждого дерева собирает уже от десяти до ста килограммов урожая. Фрукты в саду Гачаева поспевают на 10-15 дней раньше, чем в южной зоне страны.

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