https://news.day.az/society/1173491.html В Баку пассажир выпал из едущего автобуса - ВИДЕО
В Баку пассажир выпал из едущего автобуса - ВИДЕО
Странное происшествие произошло на проспекте Азадлыг в Наримановском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, из отъехавшего от остановки автобуса маршрута №133 (госномер 99-JP-548) из-за открытых дверей выпал мужчина-пассажир. При этом автобус продолжил движение, а водитель остановился, только проехав на запрещающий сигнал светофора.
По факту начато разбирательство.
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