Странное происшествие произошло на проспекте Азадлыг в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, из отъехавшего от остановки автобуса маршрута №133 (госномер 99-JP-548) из-за открытых дверей выпал мужчина-пассажир. При этом автобус продолжил движение, а водитель остановился, только проехав на запрещающий сигнал светофора.

По факту начато разбирательство.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın