В Азербайджане начнут действовать частные судебные эксперты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим предлагается внести изменение в закон "О деятельности судебной экспертизы".

В предложении 11 статья (Судебный эксперт) дается в новой редакции:

Человек, желающий оказывать услуги частного судебного эксперта, для получения свидетельства частного судебного эксперта вместе с документом, подтверждающим оплату госпошлины, должен предъявить один из документов, подтверждающих наличие одного из следующих требований:

Стаж работы не меньше 10 лет по специальности, в которой желает работать частным судебным экспертом;

Степень доктора философии или научная степень в области, в которой желает работать частным судебным экспертом;

Признанные на международном уровне диплом, сертификат, подтверждающие специальные навыки.

Соответствующий орган исполнительной власти должен провести собеседование с желающими работать частными судебными экспертами.

Свидетельства выдаются частным судебным экспертам соответствующим органом исполнительной власти.

В информационной части документа отмечено, что изменения в закон "О деятельности государственной судебной экспертизы" подготовлены в связи с выполнением Указа президента Азербайджана от 3 апреля 2019 года "Об углублении реформ в судебно-правовой системе".

В первую очередь предусмотрено внесение изменений в название и преамбулу закона "О деятельности государственной судебной экспертизы", после чего предусматривается проведение судебной экспертизы не только государственными управлениями экспертизы, но и частными структурами.

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