https://news.day.az/society/1173591.html Шамахинская обсерватория о солнечной активности и вероятности магнитной бури
Шамахинская обсерватория о солнечной активности и вероятности магнитной бури
Шамахинская астрофизическая обсерватория Национальной академии наук Азербайджана обнародовала прогноз космической погоды.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на обсерваторию, последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне, на Солнце не наблюдались пятна. Но наряду с этим, росли параметры солнечного ветра. Геомагнитное поле в целом было спокойным.
За прогнозируемый период (8-9 ноября) солнечная активность будет на низком уровне, параметры солнечного ветра будут соответствовать норме.
В этот период геомагнитное поле в целом будет спокойным. Вероятность магнитной бури оценивается менее чем в один процент.
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