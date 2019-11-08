ДТП со смертельным исходом попало на камеры видеонаблюдения.

Как сообщает Avtosfer.az, случай был зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева в Баку, передает Day.Az.

Водитель остановил автомобиль и вышел. Он стоял на проезжей части рядом со своей машиной, когда его сбил автомобиль. Мужчину отбросило на середину дороги. Затем его переехало другое транспортное средство.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın