https://news.day.az/society/1173767.html Для жителей бакинских поселков открываются новые автобусные маршруты
Для жителей бакинских поселков открываются новые автобусные маршруты
С завтрашнего дня открывается для пассажиров Транспортный обменный центр "Кёроглу", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Согласно информации, автобусы, направляющиеся в бакинские села и поселки и по другим направлениям, будут отходить от нового Центра перед Деревней атлетов.
Напомним, что официальное открытие Транспортного обменного центра "Кёроглу" состоялось 25 сентября.
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