Азербайджанская традиция празднования сбора урожая граната приживается в России благодаря сближению культур двух братских стран.

Праздник граната в Азербайджане - особенный. Хотя его и отмечают только с 2006 года, гранат для жителей страны имеет огромное значение. Он считается королем фруктов, о нем сочиняют стихи и слагают песни... почему? Потому, что плод с множеством зерен под одной кожурой - символ страны, в составе которой представители многих народов и религий живут в мире и благополучии. Именно поэтому отмечаемый с 2006 года праздник - один из любимых не только в Азербайджане, но и в многонациональной России, где он отмечается уже во многих городах.

Вот, например, Красноярск: здесь праздник граната превратился в настоящий фестиваль дружбы народов. Чего только не было на интерактивных площадках: и выставки национальной литературы, народных костюмов и инструментов Азербайджана, и выставка детских рисунков, и фотозоны с восточным колоритом, оформленные замечательным декоратором Хатирой Мустафаевой, и викторины, и конкурсы, и выступления творческих коллективов. Самой же большой популярностью пользовалась площадка, где можно было надеть очки виртуальной реальности и прогуляться по садам и городам Азербайджана.

"Я надеюсь, что посетители этой VR-площадки, впечатленные увиденным, обязательно захотят совершить реальное путешествие в Азербайджан, - говорит руководитель Центра РАД Наталия Красовская. - Как показывает практика, даже рассказы тех людей, которые побывали в Баку, побуждают многих на поездку в этот замечательный город. А новые технологии дают возможность практически увидеть все своими глазами - хотя, конечно, этим ощущениям не хватает полноты. Например, нельзя поговорить с местными жителями, нельзя свернуть в ближайшее кафе на изумительный запах и попробовать прекрасный шашлык с соусом нашраб, который делают из гранатового сока. Так что праздник граната открыл многим жителям Сибири Азербайджан, и, я уверена, они захотят продолжить это знакомство".

А вот Москва: здесь праздник граната прошел в сентябре. В парке "Красная Пресня" для гостей подготовили яркую концертную программу с национальными танцами и песнями, малыши приняли участие в конкурсе лепки из пластилина и глины, а между представителями национально-культурных автономий Москвы прошел турнир по мини-футболу. Так гранат объединил не только русских и азербайджанцев, но и представителей всех народов, населяющих огромную столицу России. Не зря в его организации принимал участие департамент национальной политики и межрегиональных связей города: здесь праздник граната расценивают как дань уважения общей истории бывших республик СССР, а ныне самостоятельных государств, как своеобразный культурный мост, соединяющий народы, помогающий укреплять отношения дружбы и взаимного уважения.

Недавно в Москве прошло и еще одно крупное событие - на этот раз с участием Фонда Гейдара Алиева, который в содружестве с Библиотекой иностранной литературы имени Рудомино установил в Москве памятник великому азербайджанскому поэту Насими. После церемонии Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейла Алиева подарила два гранатовых дерева Ботаническому саду "Аптекарский огород" Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в Москве. "Дай Бог, эти деревья сделают этот волшебный сад еще более красивым и волшебным, если такое возможно, - сказала она и отметила, что "Аптекарский огород" - один из главных друзей Фонда. И действительно: с 2016 года, когда Лейла Алиева впервые посетила Ботанический сад, здесь прошло множество совместных мероприятий, главной задачей которых было познакомить москвичей с культурой и традициями Азербайджана. "Я очень рад тому, что это сотрудничество складывается во всех направлениях, что наши делегации - Московского университета и Ботанического сада - посещают Баку. Я в восторге и от Баку, и Азербайджана, у нас остались такие добрые, светлые воспоминания, трудно даже себе представить, об атмосфере, ощущениях, теплоте приема, красоте ландшафта, о том, как улучшается город. Это все сделано с любовью и какой-то трепетностью. Это заметно, куда ни приедешь", - рассказывает директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм. И пообещал, что, несмотря на совсем нетропический климат Москвы, королевские деревья будут много лет напоминать гостям сада о замечательных отношениях между Россией и Азербайджаном.

9 ноября праздник граната будут отмечать в Северной столице России. Петербург проводит его ежегодно в разной форме и на разных площадках - в этот раз была выбрана библиотека правовой и экономической информации. Интересно, что в этом году праздник приурочен к Международному десятилетию сближения культур. По мнению руководителя Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутата Госдумы Дмитрий Савельева, это во многом символично: "В следующем году Азербайджан выступит страной-гостем Петербургского культурного форума. Нас ждет множество интересных выставок, концертов, спектаклей, гастролей, которые раскроют всю глубину и богатство духа этой страны. Тем прекраснее, что многие уже сейчас прикасаются к традициям Азербайджана благодаря празднику граната - символу Азербайджана, который означает единство, братство и дружбу".

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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