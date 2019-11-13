В социальных сетях появилось видео, на котором два человека перекрывают в Баку дорогу и создают искусственные препятствия для движения транспорта и пешеходов, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как видно на кадрах, они поставили на дороге мусорную урну. При этом один полуголый мужчина напал на выразившую недовольство девушку и нанес ей телесные повреждения.

Затем двух нарушителей, которые, предположительно, были пьяны, нейтрализовала полиция.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, в связи с данной видеозаписью ведется расследование:

"Нам известно об инциденте, который запечатлен на видео. Управление полиции соответствующего района ведет расследование. В зависимости от его результатов факту будет дана правовая оценка".

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