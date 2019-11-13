Начато разбирательство в отношении мужчины, перекрывшего дорогу в Баку и напавшего на прохожих - ВИДЕО
В социальных сетях появилось видео, на котором два человека перекрывают в Баку дорогу и создают искусственные препятствия для движения транспорта и пешеходов, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как видно на кадрах, они поставили на дороге мусорную урну. При этом один полуголый мужчина напал на выразившую недовольство девушку и нанес ей телесные повреждения.
Затем двух нарушителей, которые, предположительно, были пьяны, нейтрализовала полиция.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, в связи с данной видеозаписью ведется расследование:
"Нам известно об инциденте, который запечатлен на видео. Управление полиции соответствующего района ведет расследование. В зависимости от его результатов факту будет дана правовая оценка".
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре