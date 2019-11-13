Новшество в назначении пособий детям с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджане
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана запустило механизм электронного назначения ежемесячного пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет и пенсии для ухаживающего за ним лица.
Об этом на пресс-конференции сказал директор Госфонда социальной защиты при министерстве Гималай Мамишев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Мамишев отметил, что система е-назначения единовременного пособия по рождению ребенка была запущена в прошлом месяце, и в электронном порядке осуществлено до 7 тыс. назначений.
По его словам, за прошедший период текущего года пенсия таким образом назначена более 15 тыс. граждан.
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