В Париже избраны президент и вице-президент 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, Турция избрана президентом, а Азербайджан - вице-президентом 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Генеральная конференция продолжит работу до 27 ноября.

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