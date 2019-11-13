https://news.day.az/society/1175193.html Азербайджан избран вице-президентом 40-й сессии Генконференции ЮНЕСКО
Азербайджан избран вице-президентом 40-й сессии Генконференции ЮНЕСКО
В Париже избраны президент и вице-президент 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, Турция избрана президентом, а Азербайджан - вице-президентом 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Генеральная конференция продолжит работу до 27 ноября.
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