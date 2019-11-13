https://news.day.az/society/1175290.html Ремонтируется дачный дом мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в Мардакяне
Ремонтируется дачный дом мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в Мардакяне
Ремонтируется дачный дом известного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в Мардакяне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Работы на территории уже начаты с тем, чтобы вернуть дому первозданный вид. В рамках строительных работ снесены более поздние постройки.
Завершить работы, проводимые по заказу министерства культуры и инициативе Фонда Гейдара Алиева, планируется в первой половине следующего года.
Отметим, что дом, в котором жил миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев, долгие годы использовался как больница и временное убежище для вынужденных переселенцев.
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