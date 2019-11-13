Ремонтируется дачный дом известного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в Мардакяне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Работы на территории уже начаты с тем, чтобы вернуть дому первозданный вид. В рамках строительных работ снесены более поздние постройки.

Завершить работы, проводимые по заказу министерства культуры и инициативе Фонда Гейдара Алиева, планируется в первой половине следующего года.

Отметим, что дом, в котором жил миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев, долгие годы использовался как больница и временное убежище для вынужденных переселенцев.