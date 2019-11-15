На камеру видеонаблюдения попало ДТП, произошедшее в Баку, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как передает Avtosfer.az, инцидент зафиксирован на Сабунчинском мосту, расположенном на дороге в аэропорт.

Легковой автомобиль нарушил правила маневрирования и попал в слепую зону автомобильного крана. В результате крупногабаритное транспортное средство проволокло "легковушку" несколько метров. Водитель получил травмы.

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