На границе Турции с Ираном произошло землетрясение.

Как сообщили АПА в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 04:14 по местному времени в 125 км к юго-западу от станции "Нахчыван", на турецко-иранской границе. Магнитуда землетрясения составила 5.0, глубина - 44 км, передает Day.Az.

Землетрясение слабо ощущалось на юго-западе Нахчыванской Автономной Республики, недалеко от эпицентра.