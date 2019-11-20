В Азербайджане будет действовать новая система мобильной доверенности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azxeber, об этом сообщил глава управления информационных и коммуникационных технологий министерства юстиции Агакерим Самедзаде.

По его словам, система начнет действовать с 22 ноября:

"Граждане смогут за 5 минут выдать доверенность на автомобиль в любой день недели 24 часа в сутки с помощью приложения любому лицу, без необходимости куда-то идти. В системе будут отображаться все транспортные средства, зарегистрированные на имя гражданина. В этой же системе с помощью телефона можно будет приобрести любое транспортное средство. После оплаты вся информация автоматически будет переправлена в Государственную дорожную полицию".