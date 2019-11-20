https://news.day.az/society/1177647.html Жан-Клод Ван Дамм сделал публикацию, посвященную Азербайджану - ФОТО
Жан-Клод Ван Дамм сделал публикацию, посвященную Азербайджану - ФОТО
Всемирно известный актер Жан-Клод Ван Дамм сделал публикацию, посвященную Азербайджану.
Как передает Day.Az со ссылкой на официальную страницу звезды в Facebook, Жан-Клод поделился фотографией своей статуи, которую установили в селе Вандам Габалинского района. В своей публикации Ван Дамм поблагодарил скульптора Азада Алиева за изысканную работу.
Пост за считанные минуты набрал десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Азербайджанские фанаты были впечатлены и тронуты теплыми словами актера.
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