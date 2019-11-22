https://news.day.az/society/1178150.html В Азербайджане выпал снег, температура опустилась ниже нуля - ФОТО
В Азербайджане выпал снег, температура опустилась ниже нуля - ФОТО
21 ноября на территории Губинского, Гусарского и Хызынского районов Азербайджана выпал снег.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, больше всего снега выпало в Хызы. В селе Алтыагач района высота снежного покрова составила 12 см.
В селах Гырыз и Хыналыг Губинского района, а также селе Лезе Гусарского района толщина снежного покрова составила 7-8 сантиметров. В связи с выпавшим снегом, температура воздуха в горных местностях опустилась до 5 градусов ниже нуля.
На данный момент в северных районах снегопад продолжается.
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