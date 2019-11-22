21 ноября на территории Губинского, Гусарского и Хызынского районов Азербайджана выпал снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, больше всего снега выпало в Хызы. В селе Алтыагач района высота снежного покрова составила 12 см.

В селах Гырыз и Хыналыг Губинского района, а также селе Лезе Гусарского района толщина снежного покрова составила 7-8 сантиметров. В связи с выпавшим снегом, температура воздуха в горных местностях опустилась до 5 градусов ниже нуля.

На данный момент в северных районах снегопад продолжается.