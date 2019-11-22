Председатель Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова внесла ясность в новость о том, что прилетела на встречу с жителями районов на вертолете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Гусейнова отметила, что у комитета нет ни вертолета, ни яхты, ни самолета:

"В связи с тем, что мой автомобиль пришел в негодное состояние, я не могла поехать на встречу с жителями Агдамского и Тертерского районов, где меня ждали десятки человек. Поэтому мне предложили помощь военные, так как путь является опасным. Я полетела на военном вертолете, быстро добралась, встретилась с гражданами, выслушала их проблемы. Пять часов, которые я потратила бы на дорогу на машине, я потратила на граждан с пользой", - сказала председатель госкомитета.