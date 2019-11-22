ЗАО AzerGold продолжает осуществление последовательных экологических мероприятий, направленных на минимизацию отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе добычи и переработки руды. Так, AzerGold при сотрудничестве с Общественным Объединением "Региональное развитие" и Общественным Объединением IDEA (International Dialogue for Environmental Action) запускает новый проект озеленения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках проекта в лесах Балакенского района собрано около 500 кг дубовых желудей, более 100 тысяч единиц которых будет отобрано для посадки на территории Човдарского горнодобывающего предприятия (Дашкесанский р-н). На данный момент уже посажено 20 тыс. семян, процесс посадки продолжается.

Основной целью проекта является предотвращение потенциальных отрицательных воздействий на окружающую среду вследствие производственных процессов на территории месторождений.

На данный момент со стороны ЗАО AzerGold предприняты надлежащие меры для дальнейшего перемещения саженцев на конечное место посадки. Отметим, что посадка упомянутых саженцев обеспечит озеленение территории площадью около 40 гектаров.

С целью исполнения обязательств экологической ответственности, AzerGold в сотрудничестве с министерством экологии и природных ресурсов и другими соответствующими организациями предпринимает необходимые регулярные меры, направленные на сохранение экологического баланса на производственных участках.

В рамках программы экологического мониторинга на территории Човдарского горнодобывающего предприятия систематически выполняются измерения массовой концентрации пыли в воздухе, производятся анализы почвы и воды. Кроме того, все типы отходов на территории предприятия утилизируются в соответствии с экологическими нормами и требованиями законодательства. В рамках озеленительных акций, организованных на территории месторождения, на сегодняшний день посажено более 8000 деревьев и кустарников.