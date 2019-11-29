На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) был вынесен на обсуждение вопрос об избрании уполномоченного по правам человека в Азербайджане (омбудсмена).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании были выдвинуты три кандидата на должность омбудсмена - заместитель председателя Апелляционного суда Кямаля Абиева, начальник отдела по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Кямаля Алиева и заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

После обсуждения, Сабина Алиева, получив 104 голоса, была избрана новым омбудсменом Азербайджана.