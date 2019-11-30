В поселке НЗС Низаминского района Баку два человека получили пищевое отравление.

Как сообщили АПА в минздраве, информация об этом поступила в скорую помощь в 07:59, передает Day.Az.

Два студента в возрасте 21 и 22 лет были доставлены в больницу номер 3. Стало известно, что они отравились домашними соленьями. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Лечение продолжается.