Бакинское транспортное агентство (БТА) предупреждает водителей в связи со шквальным ветром в столице, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Агентство сообщает, что все участники дорожного движения должны быть осторожны в связи с ветреной погодой.

"Просьба к пассажирам, находящимся на автобусных остановках, быть внимательными, не садиться и не сходить в транспортные средства в непредусмотренных для этого местах. Советуем водителям во время движения соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. В связи с погодными условиями усилен контроль на дорогах столицы и за инфраструктурой общественного транспорта. В случае необходимости просьба звонить на горячую линию "114"", - сообщили в БТА.

Напомним, что ранее Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов оповещал о том, что второго декабря в Баку будет дуть сильный северо-западный ветер, температура снизится на 3-5 градусов.