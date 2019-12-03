Выпуск нового орфографического словаря Азербайджанского языка планируется до конца нынешнего года.

Об этом сказал директор Института языковедения Национальной академии наук Азербайджана Мохсун Нагысойлу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в новый словарь, последняя версия которого издавалась в 2013 году, включены слова, вошедшие в наш язык за последние 6 лет и 4000 слов забытые в прежних изданиях.

Руководитель отдела прикладного языковедения Института языковедения, доктор филологических наук, профессор Исмаил Мамедли рассказал, какие слова будут включены в новый словарь.

Он отметил, что в издание включены такие слова как:

Pide, pilates, pilinq, depilyasiya, deport, demontaj, dermatokosmetologiya, devalvasiya, üzən məzənnə, dezinfyasiya, dezodorant-antiperspirant, DVD, DVD-R, dubl, dönər, popler, dopinq, e-dərslik, Ebola, ekonomiks, ekoturizm, eks-divident, gel-korrektor, gey, geyparad, gel-skrab-maska, fləş, fləş-kart, smaylik, smart-TV, selfi, sendviç, sellülit, seksizm, summativ, vay-fay, administrasiya, administrator, boulinq, breket, realiti-şou, realizə, mozaik, mozaiklik, motivasiya, İŞİD, dolğu, dollarlaşma, domen, institutsional, istəblişment (hakimiyyət dairəsi, siyasi elita), submədəniyyət, makdonalds, magistr, magistratura, geyşa (incəsənət adamı), ekonom-sinif, e-diplomatiya и другие.