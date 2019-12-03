https://news.day.az/society/1181897.html По случаю Международного дня инвалидов в Баку прошел детский фестиваль «Разные, но равные» - ФОТО
По случаю Международного дня инвалидов в Баку прошел детский фестиваль «Разные, но равные» - ФОТО
В Центре Гейдара Алиева сегодня прошел детский фестиваль "Разные, но равные", посвященный Международному дню инвалидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре