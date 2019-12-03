В Центре Гейдара Алиева сегодня прошел детский фестиваль "Разные, но равные", посвященный Международному дню инвалидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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