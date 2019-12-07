Сегодня утром на 36-м км автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), автомобиль марки ВАЗ 21043 с государственными номерами 45 BL 581, управляемый жителем Габалинского района Магсудом Алиевым, по неизвестной причине потерял управление и врезался в железобетонный разделитель дороги.

Пострадавших нет, однако автомобилю и дорожному хозяйству причинен ущерб.