https://news.day.az/society/1183176.html На дороге Баку-Шамахы-Евлах произошло ДТП - ФОТО
На дороге Баку-Шамахы-Евлах произошло ДТП - ФОТО
Сегодня утром на 36-м км автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), автомобиль марки ВАЗ 21043 с государственными номерами 45 BL 581, управляемый жителем Габалинского района Магсудом Алиевым, по неизвестной причине потерял управление и врезался в железобетонный разделитель дороги.
Пострадавших нет, однако автомобилю и дорожному хозяйству причинен ущерб.
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