В следующем году станция бакинского метро "Ази Асланов" временно закроется в связи с возникшей необходимостью в капитальном ремонте.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Ayna.az заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По его словам, платформу и туннель станции необходимо капитально отремонтировать, в связи с чем уже направлен запрос в соответствующие структуры, и в следующем году будет дан старт ремонтным работам.

Официальный представитель метрополитена отметил, что возникшие проблемы связаны с тяжелой геологической ситуацией: "Построенные над метро многоэтажные здания серьезно повлияли на геологическую структуру земли, что, в свою очередь ухудшило состояние станции, и возникла угроза обвала".