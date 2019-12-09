https://news.day.az/society/1183521.html Кровавый инцидент возле станции бакинского метро - ФОТО
Кровавый инцидент возле станции бакинского метро - ФОТО
В Низаминском районе Баку совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел рядом со станцией метро "Гара Гараева".
28-летний Кязымов Рамал Камал оглу получил 5 ножевых ранений в область сердца. Пострадавший был госпитализирован, однако, врачи не смогли спасти его.
По факту, преступление расследуется прокуратурой и районной полицией.
Отметим, что Р.Кязымов был убит перед магазином, где он работал.
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