В Низаминском районе Баку совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел рядом со станцией метро "Гара Гараева".

28-летний Кязымов Рамал Камал оглу получил 5 ножевых ранений в область сердца. Пострадавший был госпитализирован, однако, врачи не смогли спасти его.

По факту, преступление расследуется прокуратурой и районной полицией.

Отметим, что Р.Кязымов был убит перед магазином, где он работал.