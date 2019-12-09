Кабмин Азербайджана внес изменение в "Правила содержания, организации магистерского образования и присвоения степени "магистра", утвержденные решением №88 от 12 мая 2010 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт Кабмина, передает Day.Az.

Согласно документу, число студентов, которые будут приниматься в магистратуру по разным специальностям, будет устанавливаться Кабмином с учетом существующей материально-технической базы и научно-педагогического потенциала.

В связи с применением изменения расходы на получение образования студентами, обучающимися в рамках госзаказа и за государственный счет, будут финансироваться в пределах средств, предусмотренных для этой цели в госбюджете Азербайджана.