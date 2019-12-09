Кабмин Азербайджана будет устанавливать квоту на прием в магистратуру
Кабмин Азербайджана внес изменение в "Правила содержания, организации магистерского образования и присвоения степени "магистра", утвержденные решением №88 от 12 мая 2010 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт Кабмина, передает Day.Az.
Согласно документу, число студентов, которые будут приниматься в магистратуру по разным специальностям, будет устанавливаться Кабмином с учетом существующей материально-технической базы и научно-педагогического потенциала.
В связи с применением изменения расходы на получение образования студентами, обучающимися в рамках госзаказа и за государственный счет, будут финансироваться в пределах средств, предусмотренных для этой цели в госбюджете Азербайджана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре