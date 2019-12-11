Стали известны некоторые подробности ДТП, произошедшего вчера вечером в Бинагадинском районе Баку, в результате которого автомобиль марки "КамАЗ" переехал неожиданно выбежавших на дорогу двух подростков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате ДТП погибли ученики 11-го класса Турал и Дилара.

Во время происшествия они возвращались с подготовительных курсов домой.