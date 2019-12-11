https://news.day.az/society/1184300.html Установлена личность подростков, погибших в страшном ДТП в Баку - ФОТО
Установлена личность подростков, погибших в страшном ДТП в Баку - ФОТО
Стали известны некоторые подробности ДТП, произошедшего вчера вечером в Бинагадинском районе Баку, в результате которого автомобиль марки "КамАЗ" переехал неожиданно выбежавших на дорогу двух подростков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате ДТП погибли ученики 11-го класса Турал и Дилара.
Во время происшествия они возвращались с подготовительных курсов домой.
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