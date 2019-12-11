https://news.day.az/society/1184335.html В одном из районов Баку будут перебои в подаче воды
В одном из районов Баку будут перебои в подаче воды
Сегодня в поселке Бадамдар и жилом массиве "20-й участок" в Сабаильском районе Баку будет ограничена подача воды.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).
Ограничение связано с работами по реконструкции на магистральном водопроводе на территории района.
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