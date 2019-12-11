Сегодня в поселке Бадамдар и жилом массиве "20-й участок" в Сабаильском районе Баку будет ограничена подача воды.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Ограничение связано с работами по реконструкции на магистральном водопроводе на территории района.