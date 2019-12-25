ДТП в Баку попало на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент случился на дороге, ведущей в аэропорт, в темное время суток.

Автомобиль марки ВАЗ-2102 с холодильником на крыше остановился посреди дороги из-за неисправности. Однако водитель не предпринял никаких мер безопасности. В результате следовавшая за ВАЗом машина врезалась в него.

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