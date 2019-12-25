https://news.day.az/society/1188656.html ВАЗ спровоцировал аварию в Баку - ВИДЕО
ВАЗ спровоцировал аварию в Баку - ВИДЕО
ДТП в Баку попало на камеру видеонаблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент случился на дороге, ведущей в аэропорт, в темное время суток.
Автомобиль марки ВАЗ-2102 с холодильником на крыше остановился посреди дороги из-за неисправности. Однако водитель не предпринял никаких мер безопасности. В результате следовавшая за ВАЗом машина врезалась в него.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре