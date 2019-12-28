Каждый год государство выделяет большие средства Академии наук, но взамен практически не получает никакой пользы в области развития науки. Поэтому работу Академии в этом направлении необходимо проанализировать и перестроить.

Об этом, выступая сегодня на общем собрании Академии, сказал президент НАНА - академик Рамиз Мехтиев, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в последние годы на научно-исследовательские работы сотрудников Академии Фонд развития науки при Президенте Азербайджана и Научный фонд SOCAR выделили более 60 миллионов манатов. Однако, никаких конкретных результатов этих исследований не прослеживается.

Отметив крайне слабое участие отечественных ученых в международных, региональных и финансируемых государством национальных научных проектах, Мехтиев сказал, что Еврокомиссия выделила на международные научные проекты 80 миллионов евро: "И вновь с сожалением отмечу, что азербайджанские ученые не участвовали в этих проектах на должном уровне. Поэтому азербайджанская наука осталась в стороне от ряда современных научных достижений, разработки и применения новых экономических моделей".

Президент НАНА добавил, что реальная поддержка ученых развитию ненефтяного сектора и участие их в этих процессах вообще не чувствуется, что в свою очередь приводит к тому, что НАНА становится структурой, функционирующей только за счет бюджета.

Академик подчеркнул, что только два процента бюджета Академии формируется за счет внебюджетных средств: "Это значит, что инновационные технологии разрабатывались крайне слабо".