https://news.day.az/society/1192554.html 6 самых посещаемых парков Баку - у каждого из них своя особенность - ФОТО
6 самых посещаемых парков Баку - у каждого из них своя особенность - ФОТО
Парки - прекрасное место для времяпровождения. В Баку много потрясающих своей красотой парков, и у каждого из них есть своя особенность. Они уютны и разнообразны.
Пожилые люди играют в нарды или шахматы на скамейке, дети гоняют наперегонки на роликах, или велосипедах в то время, как их родители прогуливаются сквозь ряды сосен и чинаров, молодые пары устраивают романтические прогулки, а фотографы ищут все новые незабываемые кадры.
Представляем вашему вниманию 6 самых посещаемых парков Баку:
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