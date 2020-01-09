6 самых посещаемых парков Баку - у каждого из них своя особенность - ФОТО

Парки - прекрасное место для времяпровождения. В Баку много потрясающих своей красотой парков, и у каждого из них есть своя особенность. Они уютны и разнообразны.

Пожилые люди играют в нарды или шахматы на скамейке, дети гоняют наперегонки на роликах, или велосипедах в то время, как их родители прогуливаются сквозь ряды сосен и чинаров, молодые пары устраивают романтические прогулки, а фотографы ищут все новые незабываемые кадры.

Представляем вашему вниманию 6 самых посещаемых парков Баку: